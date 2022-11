Mondiali | Gol esagerato di Richarlison col Brasile | che rovesciata! VIDEO

(Di giovedì 24 novembre 2022)ha messo a segno una doppietta nella partita-Serbia aiin Qatar, secondo gol segnato in rovesciata. Davvero bellissima la rete con cuiha messo a segno il gol del 2-0 contro la Serbia durante la prima partita delal Mondiale in Qatar. Il giocatore sudamericano dopo aver stoppato la palla si è coordinato eseguendo una rovesciata forte e precisa che non ha lasciato alcuno scampo al portiere avversario. Un gol quello diche si può tranquillamente candidare tra i gol più belli deiin Qatar. Già ora rischia anche di vincere il premio, dato che la sua rete è veramente bellissima, oltre che di una difficoltà estrema.e l’acquisto dell’isola Il giocatore del ...

Ed è per questo che lunedì scorso per le strade di Teheran gli iraniani esultavano a ogni... la Fifa ha subito deciso di escludere la nazionale russa dalle qualificazioni ai. Perché non ...Dopietta alla Serbia e il Brasile vince la sua gara d'esordio in Qatar: il giocatore del Tottenham incanta con un secondostrepitoso in mezza rovesciata. ma non è un caso, lo aveva già provato qualche giorno ...Ruben Neves , l'attaccante del Milan ha trovato il suo primo gol nella rassegna iridata appena tre minuti dopo, al suo primo pallone toccato. Una rete poi rivelatasi decisiva per la vittoria per 3 - 2 ...Il Brasile inizia nel migliore dei modi la propria avventura ai Mondiali in Qatar: i verdeoro vincono 2-0 contro la Serbia grazie alla doppietta di Richarlison siglata nel secondo tempo. Una vittoria ...