“Missili russi in Polonia” | cade il velo sui cacciatori di bufale

(Di giovedì 24 novembre 2022) Si dice che una escalation militare, e addirittura un incidente nucleare, possa oggi avvenire per un semplice errore. Ma che esso possa avvenire per un errore nella comunicazione nessuno lo aveva forse messo in conto fino in fondo. Soprattutto se in quell’errore c’è molta sciatteria e una quota non irrilevante di ideologia. L’episodio della notizia diffusa dalla più grande agenzia di stampa occidentale, che voleva un missile caduto in territorio polacco (causa di due vittime civili) come russo, si presta a non poche considerazioni. Prima di tutto l’agenzia coinvolta, che è la Associated Press, è la più grande del mondo, capace con un semplice “lancio” di raggiungere ogni angolo della terra, in un vortice virale che coinvolge il più sperduto villaggio del pianeta così come le centrali del potere politico e morale internazionale. Il fatto poi che questa agenzia si sia dotata di ...