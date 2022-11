Ministra Locatelli | in manovra 10 milioni per disabili e fragili

Un contributo di 10 milioni di euro per disabili e persone fragili nelle comunità più disagiate, lo illustra all'assemblea dell'Anci a Bergamo laper le disabilità, Alessandra."Quando parliamo di persone fragili è importante fare un lavoro trasversale a tutti i livelli istituzionali per sostenere le nostre amministrazioni e ...Al Forum Risk Management di Arezzo questa volontà è stata sottolineata dalla presenza dellaper le Disabilità Alessandra, che ha partecipato alla prima sessione per discutere una ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Lo ha detto il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, a margine del suo intervento alla XXXIX Assemblea Nazionale dell'Anci, in corso a Bergamo. "Nella legge di bilancio ho fatto inserire ...