Ministero della Difesa | Concorso per 315 Posti in Amministrazione

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ilha indetto un Bando diper la ricerca di 315 Figure Professionali come Personale non Dirigenziale, Area Funzionale II, nei ruoli dell’, tali Posizioni sono destinate all’impiego presso l’Arsenale Militare Marittimo di Taranto. Per tutti iin oggetto viene offerto inquadramento con contratto a tempo indeterminato. Bando di1. E' indetto un corso-pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive trecentoquindici unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale II, fascia retributiva F2, nei profili sotto indicati nei ruoli ...