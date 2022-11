Milly Carlucci perdona Enrico Montesano ma la Rai la blocca | qual è la verità?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 24 novembre 2022)non torna in gara, non torna a Ballando con le Stelle, nessuna seconda possibilità per lui anche se gira voce cheabbia provato a riportarlo in pista. La Rai ha preso una decisione e non torna indietro ed è Dagospia che fa luce su quelli che sarebbero i retroscena. C’è chi parla dicuno che ha voluto fuori a tutti i costi, chi invece vorrebbe fuoricun altro. Le critiche contronon mancano e Giuseppe Candela racconta del sogno della conduttrice ma anche della sceneggiata che la Rai hato. C’è tutto e il contrario di tutto. La puntata del 2 dicembre di Ballando con le Stelle andrà in onda come deciso senza l’attore ma lui non ...