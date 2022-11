Milano Premier Padel P1 | da Lebron-Galan a Paquito e la leggenda ' Bela' | tutti i big al via

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 novembre 2022) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Fino a qualche tempo fa, l'unicofamoso nel mondo giocava a basket. Poi, però, è nata una stella anche nelche, a differenza di James, fadi cognome. E di nome Juan, spagnolo: a 27 anni 'El Lobo' gira il mondo disegnando magie con la "pala" in mano ed è diventato un idolo. Quando sui canali ufficiali delP1 - la Wimbledon del: l'entry list è pazzesca, coni migliori giocatori al mondo - è spuntata la faccia di, assieme a quella dello storico compagno Ale, account social in tilt e commenti a raffica, anche perché le centinaia di migliaia di persone che in Italia giocano avanno pazze per ...