Milan | Orlando | “De Ketelaere è impaurito | ma ha qualità Diamogli tempo”

... dobbiamo giocare al meglio per ottenere una vittoria", spiega l'allenatore delStefano Pioli. "Dobbiamo stare sulla palla", catechizza Andreadel Pd pensando a due anni e mezzo di ...Si tratta di Joao Moutinho (1998), terzino sinistro degli statunitensiCity, e Johnny ... "Ho letto di Juventus,e Inter interessate, ma per ora noi non abbiamo sentito nessuno". .L’ex centrocampista Massimo Orlando ha fiducia nelle qualità del trequartista belga e fa parte della schiera di quelli che lo aspetterebbero. Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di TMW di Charles ...Nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando a parlare del rendimento di De Ketelaere in rossonero: De Ketelaere: come si spiega la stagione deludente finora al Milan "Si vede ...