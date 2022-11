Migranti | Soumahoro si autosospende dal gruppo Verdi - Si Indagata anche la suocera

(Di giovedì 24 novembre 2022) "Con la massima libertà, Aboubakarci ha comunicato la decisione dirsi dalparlamentare di AlleanzaSinistra". Lo rendono noto Angelo Bonelli co - portavoce Europa ...

Indagata la suocera Marie Therese Mukamitsindo, la suocera del deputato Aboubakar Soumahoro, è stata indagata dalla Procura di Latina. Il fascicolo riguarda due cooperative. Aboubakar Soumahoro ha deciso di auto-sospendersi dal gruppo parlamentare Verdi - Sinistra italiana. Il deputato, entrato in parlamento come paladino dei diritti degli ultimi