Migranti senza né cibo né acqua | indagata la suocera dell’Onorevole Soumahoro

(Di giovedì 24 novembre 2022)dalla Procura di Latina la, Marie Therese Mukamitsindo. Dopo aver portato a galla le disumane condizioni nelle quali erano costretti a vivere iche arrivavano nelle cooperative del Sud Pontino — le strutture al centro dell’indagine sono due, una a Sezze e una a Latina — gestite dallae dalla moglie, arrivano i primi provvedimenti in merito alla torbida vicenda.sfruttatiné luce né: arrivano gli ispettori nelle cooperative di Sezze e LatinalaOltre alla richiesta giudiziaria, è emerso anche che da mesi sono in corso ...

... per le presunte irregolarità nella gestione di due cooperative dida parte della compagna ...un contratto, come altri suoi colleghi. 'Ero operatore sociale, traducevo i ragazzi che ...... prefatore dell'opera e testimone delle tante atrocità subite dai. Ciò che traspare dal ... del deserto e del mare stesso: il miraggio di un mondo migliore dove ricominciare,...Youssef Kadmiri, 42 anni e ingegnere marocchino, conosce da vicino il mondo della cooperativa Karibu, di cui legale rappresentante è Marie ...È difficile spiegare la strage del Mediterraneo , soprattutto a chi cerca sempre di mantenere una certa distanza tra “noi” e “loro” , a chi sente di essere nato dalla parte “giusta” del mare e chi, in ...