Michele Merlo poteva essere salvato | fan senza parole - Quel livido alla gamba

(Di giovedì 24 novembre 2022) Come riportato anche dal sito Leggo, i sospetti dei familiari del cantante sono diventati realtà. Stando a quanto affermato dconsulenza di parte della famiglia del giovane artista di Rosà (...

In quella data, dopo giorni di indicibile sofferenza, è infatti spirato, il cantautore 28enne diventato famoso per aver partecipato alla decima edizione di X Factor e poi ad Amici di ...Una consulenza di parte della famiglia diha stabilito che il giovane cantante di Rosà scomparso il 6 giugno 2021 si sarebbe potuto salvare con un trattamento tempestivo.: la scomparsa Una perizia stabilita dai ...Una consulenza di parte della famiglia di Michele Merlo ha stabilito che il cantante si sarebbe potuto salvare.VICENZA - Un trattamento tempestivo con le terapie a disposizione per una leucemia aggressiva diminuisce la mortalità del 10%, e le due terapie disponibili garantiscono una sopravvivenza ...