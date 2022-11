Meteo Campania | in arrivo i temporali | le previsioni per il weekend

Tempo avverso anche su, Basilicata e nella serata di sabato anche sulla Sicilia. Situazione più stabili e soleggiate al Nord dove però le minime saranno in forte discesa con possibili gelate.In serata deboli piogge in arrivo anche sulla, stabile altrove con cieli nuvolosi. ... come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazionesull' Italia per le ...Meteo Napoli - Cieli soleggiati oggi, nuvolosità in aumento domani e forte maltempo nel weekend per arrivo nuova perturbazione ...Un nuovo peggioramento è atteso nel fine settimana con piogge molto abbondanti soprattutto sulle regioni del Centro Sud. Allerta su Puglia, Calabria e Campania. La neve cadrà sull'Appennino fino a quo ...