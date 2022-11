Messico | tifoso nasconde alcol nel binocolo | ma la sicurezza VIDEO

Così come Polonia -, altro derby in salsa partenopea di questo Mondiale che vedeva Piotr ... "Si è fermato il cuore", scrive su Twitter Aurelione,del Napoli, postando l'immagine di Kim ...Alcol vietato negli stadi dei Mondiali di Qatar 2022 Poco male, ci si ingegna. Undelha pensato bene di trasformare un binocolo in una fiaschetta. Nella scena fantozziana all'ingresso dello stadio, però, non tutto è filato liscio.È successo in occasione della partita tra Polonia e Messico. Ingresso negato allo stadio con maglie per i migranti morti in Qatar: "Altra macchia sui Mondiali" Alcuni tifosi del Portogallo volevano ...Sport - Non tutti i tifosi però si sono arresi, come accaduto in Polonia - Messico , dove un tifoso sudamericano ha trovato una maniera abbastanza ingegnosa per ...