(Di giovedì 24 novembre 2022) “L’identità italiana si fonda sui Comuni, che sono i custodi delle nostre mille specificità. Ioggi più di ieri sono la prima fila dell’impegno politico e svolgono il lavoro più difficile che si possa svolgere nell’ambito istituzionale, che non conosce pause e bisogna affrontare problemi molto spesso con strumenti insufficienti per dare risposte efficace”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, in videocollegamento con l’Assemblea annuale dell’Anci che si chiude oggi alla Fiera di Bergamo. “Ricordo un episodio di donin cui l’opinione pubblica a certo punto dice a, ‘voi siete il sindaco e dovete andare a vedere di cosa si tratta, però se avete paura è un altra cosa…’ Però se qualcuno ha paura di fare il sindaco è meglio che faccia un altro mestiere”, ...

Il Fatto Quotidiano

Alla fine il governo guidato da Giorgiaè stato di parola . Cambia fin da subito il reddito ... Dal 2024l'intero sistema '. Nel concreto, dal 1° gennaio 2023 verrà modificata la platea ...... ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia, uscendo dalla Camera, a chi gli questo ... Dal 2024l'intero sistema lavorandoci su per garantire pieno sostegno ai bisognosi e ... Meloni: “Rivedremo le norme penali che riguardano i sindaci”. E cita don Camillo e Peppone Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento all'Assemblea dell'Anci, in corso a Bergamo.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...