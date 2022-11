Meloni | «Lavoriamo alla massima velocità E apriremo una stagione di riforme»

(Di giovedì 24 novembre 2022) Un lavoro che «intende muoversi nel solco della Costituzione» e lungo «due direttrici»: presidenzialismo e attuazione dell’autonomia differenziata. Intervenendo all’assemblea nazionale dell’Anci, l’associazione dei Comuni italiani, in corso a Bergamo, Giorgiaha ribadito la volontà di aprire con il suo governo «una nuovadi», che «va scritta nell’ambito di un quadro di coesione nazionale».: «Con leistituzioni più vicine ai cittadini» «In questa sfida i Comuni italiani possano essere nostri alleati, credo sia un lavoro che possiamo fare insieme. Il governo ci sarà, sarà al fianco dei Comuni», ha chiarito il premier, ribadendo che la maggiore autonomia che ciascuna Regione potrà chiedere «avrà come unico obiettivo quello di non creare disparità fra cittadini e, ...

