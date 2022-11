Matteo Renzi | Ci penseremo noi a mandare a casa la Meloni Il nuovo segretario Pd? Chiunque farà meglio di Letta

(Di giovedì 24 novembre 2022) “Fossi venuto qui un anno fa avreste detto che prendevo il 2%, con Calenda oggi siamo in doppia cifra e tra un anno saremo al 22%”. Con queste parole, ospite de La Stampa, non si tira indietro e lancia la rincorsa del suo Terzo polo ai partiti di maggioranza. “Alle Europee saremo il primo partito, scommettiamo?”, sfida il leader di Italia Viva provocato dalle domande del vicedirettore, Federico Monga. E non mancano le stoccate al Pd: "Chi sarà il prossimo? Non lo so, dico solo che non sarà possibile fare peggio di".

