Maroni | ok Cdm ai funerali di Stato

ROMA " Il Consiglio dei Ministri, secondo quanto si apprende, ha deciso di concedere i funerali di Stato per Roberto. L'ex ministro dell'Interno si è spento, il 22 novembre scorso, all'età di 67 anni. - foto agenziafotogramma.it - .Oggi si è tenuta un'altra riunione per adottare ulteriori misure dopo la delibera delper la ... è proseguito il via vai di parenti e amici per porgere l'ultimo saluto a, che è stato anche ...L'intenzione era già stata annunciata nei giorni scorsi e oggi è arrivata la conferma: il Consiglio dei ministri ha acconsentito alle esequie di Stato per l'ex ministro Roberto Maroni. Il co-fondatore ...All’ordine del giorno, viene spiegato, anche la delibera per i funerali di Stato per l’ex ministro Roberto Maroni che si terranno venerdì mattina a Varese Foto dall'archivio di Roberto Maroni con Matt ...