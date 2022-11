Maroni – Centinaio | lo striscione infanga la vera tifoseria

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 novembre 2022)(Lega), amarezza perche offende grande uomo e– “È stata offesa la memoria di un grande uomo, non solo del politico della Lega. Provo profonda amarezza ma anche rabbia per le parole disgustose contenute nelloesposto nella notte a Napoli. Gli autori non meritano nemmeno che gli si venga spiegato chi era Bobo e cosa è stato per il Paese. Devono solo provare vergogna per un gesto cheNapoli, lo sport e la”. Così in una nota il senatore della Lega Gian Marco(nella foto), vicepresidente a Palazzo Madama.