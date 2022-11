Marco Travaglio | tutto sul giornalista | età | dove e quando è nato | moglie Isabella | figli | Giorgia Solari | orientamento politico | laurea | Il Fatto Quotidiano | Instagram

Il Fatto Quotidiano

ne ha preso spunto per definire 'criminogena' quella scelta e per attaccare in generale la prima manovra firmata dal nuovo premier, comprensiva di emendamento (e futura abolizione) ...Saranno presenti il direttore de Il Fatto Quotidianoe il giornalista Andrea Scanzi , per commentare a caldo i temi del giorno. 'Accordi&Disaccordi' è prodotto da Loft Produzioni per ... Abolizione reddito cittadinanza, Travaglio a La7: “È caccia ai poveri, siamo a una spietatezza… Consueto appuntamento con la politica e l’attualità sul Nove, con il talk “Accordi&Disaccordi”, condotto da Luca Sommi. Gli ospiti di venerdì 25 novembre alle 22:45, come sempre dopo il live di Fratel ...Si parla del rapporto tra stampa e potere nella puntata di martedì 22 novembre di Otto e mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su ...