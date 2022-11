(Di giovedì 24 novembre 2022) - Gran parte delle risorse sono destinate al caro bollette, poi c'è la parte delle pensioni del cuneo fiscale. Due miliardi in più saranno stanziati alla sanità, ma per le Regioni non copriranno il ...

- Gran parte delle risorse sono destinate al caro bollette, poi c'è la parte delle pensioni del cuneo fiscale. Due miliardi in più saranno stanziati alla sanità, ma per le Regioni non copriranno il ......di lettura Per quanto raffazzonata nella pratica la finanziaria del Governo Meloni è unadi ...euro e per quelle tra mille e tremila euro c'è lo sconto del 50% sul dovuto e il resto. ... Manovra, scompare l'obbligo di accettare i pagamenti con il pos sotto i 30 euro La legge di bilancio 2023 non prevede il taglio IVA su beni di prima necessità, ma introduce la nuova Carta Risparmio Spesa ...IN AGGIORNAMENTO - Giorgia Meloni espone la manovra in conferenza stampa, dopo l'approvazione in Cdm. "Sono molto soddisfatta del lavoro fatto" ha esordito ...