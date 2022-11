Manovra Meloni | per la sanità solo le briciole | medici in stato di agitazione Sindacati e ordini | “Ci sarà fuga di massa dagli ospedali”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 novembre 2022) In unagià striminzita, per lavessata da due anni di pandemia sono rimastele. E isi preparano a scendere in piazza, se il governonon dovesse intervenire per porre rimedio. La bozza della legge di bilancio prevede infatti per il 2023 solamente due miliardi in più da destinare al fabbisogno sanitario standard, ma 1,4 miliardi sono destinati a far fronte al caro bollette. A questi si aggiungono i due miliardi già previsti dalla precedentedi Draghi. Il governoquindi per istanzia di fatto appena 600 milioni di euro. Fondi ritenuti insufficienti dadei, esperti e anche dalle Regioni. In ...