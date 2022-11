Manovra | Meloni | ' governo lavora a massima velocità' **

(Di giovedì 24 novembre 2022) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Come sapete non siamo in una condizione di normalità: ilè nato in un periodo particolare per la nascita di un, in cui ci sono scadenze molto complesse", come la legge di bilancio rispetto alla quale "stiamondo al massimo della". Lo ha detto il premier Giorgia, intervenendo all'Assemblea Anci in videocollegamento e motivando così la sua assenza all'appuntamento di Bergamo.

'Orgogliosa del lavoro di questo governo e di unascritta in tempi record', ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia. Alle critiche delle opposizioni il sottosegretario all'...Laapprovata dal governocambia le regole sul reddito del cittadinanza . Si tratta di una stretta per il prossimo anno prima della sua cancellazione e sostituzione con un nuovo sostegno ...Due mld l'anno nel 2023 e 2024 per la sanità nella Manovra. L'analisi di Nino Cartabellotta e Walter Ricciardi dal Forum di Arezzo ...