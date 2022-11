Manovra | FdI aperto a modifiche Ascoltiamo tutti | non solo il Terzo Polo

... riguardava la richiesta del giornalista di 'tagliare l'introduzione' allapresentata dal ... per Donato Carrisi è "licenza poetica" Ma anche la Perego ne ha da dire alla leader di. ..., Donzelli (): ' Facciamo l'interesse degli italiani, con idee convincenti in Parlamento pronti a modifiche ', il testo integrale (71 pagine). Ecco la Legge di Bilancio di Meloni '...Poche risorse, oltre il limite della resilienza e della sussistenza. È un coro in ordine sparso di "no" quello che si leva anche dalle Regioni, oltre che dagli esperti e dai professionisti della ...Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Giuseppe Conte mostra uno dopo l'altro dei cartelli con un messaggio per chi legge, ricalcando la famosissima scena di 'Love Actually', la celebre pellicola di ...