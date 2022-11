Manovra | Calenda | ' grazie Meloni per disponibilità | incontro è normale dialogo'

(Di giovedì 24 novembre 2022) Roma, 24 nov (Adnkronos) - "Incontrare il Governo sullaè importante. L'opposizione non si fa andando sempre in piazza ma proponendo alternative. E la politica non è una guerra perenne tra nemici ma un confronto tra avversari nell'interesse del paese. Ringrazio @Giorgiaper la". Lo scrive su Twitter Carlo, rilanciando i quotidiani che parlano di unadella premier a incontrare la prossima settimana il Terzo polo sulla. "Non ci sono oscure trame o promesse di “stampelle”, ma ilche avviene in tutti paesi maturi tra maggioranza e opposizione che tali restano. Cerchiamo di “normalizzare” la politica italiana e di legarla ai contenuti; basta conflitto ideologico infinito", aggiunge ...

Delle manifestazioni sullanon me ne può fregare di meno. Se non spieghi cosa faresti, questa è la garanzia di avere la Meloni per 350 anni ', ha spiegato. Una parte importante del ...Salta la Amazon tax e arriva un Fondo per la Sovranità alimentare."Labada al sodo", dice Meloni. Lega e FI puntano a modifiche in Parlamento."apre".Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, rilanciando i quotidiani che parlano di una disponibilità della premier a incontrare la prossima settimana il Terzo polo sulla manovra. "Non ci sono oscure trame o ...