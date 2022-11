Manovra 2023 | Landini | “Giudizio negativo | governo non ci ascolta”

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – “Il nostro”. Così al Tg3 il segretario della Cgil Mauriziosulla legge di Bilancio. “E’ unache penalizza i più poveri, aumenta il precariato con i voucher, premia gli evasori, con la flat tax penalizza i dipendenti, non aumenta in modo adeguato il salario, non riforma la legge Fornero e c’è un’operazione che modifica la rivalutazione tagliando e non tutelando le pensioni”, attacca. “Ilnon ci”, aggiunge riferendosi alle richieste avanzate dal sindacato, tra queste il taglio di 5 punti del cuneo fiscale.chiede inoltre di abolire i voucher e lancia l’allarme sulla sanità pubblica: “È a rischio, la sanità ha bisogno di molti investimenti e qui siamo di fronte a tagli”. ...

L'indicazione del ministero dell'Economia Il Documento programmatico di bilancio per il(Dpb) è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano. Lo ha fatto sapere il .... Al ...Nell'ultimail Governo ha tolto l'obbligo del Pos per i pagamenti sotto i 30 euro . Dunque, ... il ministero delle Imprese e del Made in Italy stabilirà entro giugnoi 'criteri di ...Il primo testo della manovra 2023 da 35 miliardi varata lunedì dal Cdm è finalmente arrivato. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che l'Adnkronos è in… Leggi ...Manovra economica governo Meloni, dal 1° gennaio 2023 è previsto un aumento delle accise: sigarette e tabacco costeranno di più.