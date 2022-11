(Di giovedì 24 novembre 2022) Per lanciare la nuova serie di Sky “Il” non c’era apparentemente migliore concomitanza se non quella del mondiale in Qatar, con quale sembrerebbe condividere l’argomento, mentre...

Gazzetta del Sud

Poi, la notizia choc: 'travolta e uccisa da un camion' Cosa è successo Il dramma si è consumato mentre la donna si trovava sola in casa, a Cascina (Pisa). Si è alzata per mettersi davanti ...sì era pomeriggio io ero in casa e stavo giocando ,non c'era perché mi aveva detto che doveva andare a un colloquio di lavoro, quindi sono rimasta in casa - si legge sul sito del ... Mamma mia, che baraccone rivela «Il grande gioco» del calcio Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...«Cambiare genere Non mi è mai venuto in mente e mai mi verrà». Fedele a se stessa, Cristina D’Avena pubblica oggi per Warner “40 - Il sogno continua”, ...