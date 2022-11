Maltempo sul litorale | Maselli e Ciocchetti FdI | “La Regione dichiari lo Stato di Calamità Naturale”

(Di giovedì 24 novembre 2022) “LaLazio non perda tempo elodiper il Municipio X e tutti i comuni dellaziale interessati dall’ondata diche ha creato danni ingenti agli stabilimenti balneari. Allo stesso tempo il Presidente Vicario dellaLazio Daniele Leodori e l’assessore l’Assessore regionale ai Lavori pubblici e Tutela del territorio Mauro Alessandri, valutino agevolazioni e interventi a risarcimento dei danni subiti dagli operatori la cui attività è stata messa ancora una volta in ginocchio dal”. Lo dichiarano il consigliere regionale di FdI Massimilianoe il deputato di Fdi Luciano. “Purtroppo per l’ennesima volta, – spiegano – e ...

Sky Tg24

Non si escludono venti forti (50 - 61 Km/h) settentrionali dalla tarda serata, con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiorecrinale appenninico centro - occidentale legati ...Ilcopisce Johannesburg , dove si sta svolgendo il primo round del Joburg Open , torneo d'... con un round in 63 ( - 8), guida il leaderboard con un colpo di vantaggiotedesco Nick Bachem, ... Allerta meteo, in arrivo forte maltempo al Sud: rischio piogge alluvionali Nelle prossime ore, infatti, è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni climatiche con l'arrivo di maltempo e piogge che interesseranno il Sud e la Sicilia. Non solo, previste anche mareggiate ...Meteo - Una timida risalita del campo barico sul Mediterraneo centrale favorisce maggiore stabilità nelle prossime ore, ma la pausa dal maltempo sarà breve ...