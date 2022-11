“Mai fatto dalla sinistra” Mulè annienta i critici della manovra

(Di giovedì 24 novembre 2022) Giorgio, vicepresidenteCamera e deputato di Forza Italia, è ospitepuntata del 24 novembre di Omnibus, il talk show del mattino di La7 che vede Alessandra Sardoni alla conduzione, per approfondire le tematiche legate allavarata dal governo Meloni. “Questa- spiega- ha il pregio di aver rivalutato le pensioni minime del 120% portandole a 574 euro, cosa che non accadeva dal 2002 quando al governo c'era Silvio Berlusconi. Abbiamo aumentato le pensioni minime, lanon lo ha mai”. Ma si poteva fare anche di più secondo l'onorevole azzurro: “Noi di Forza Italia diciamo al governo che, scavando nelle pieghe del bilancio dello Stato, è possibile trovare altri fondi per portarle a 600 euro, almeno per chi ...

IlNapolista

Ildi poter riatterrare ogni volta tra loro mi ha tenuto ben legato al Gerry Scotti che ero e ... Da me la ciambella di mia mamma non mancava. E lì ho capito che i benefit della vita sono ...Ora il problema è opposto perché l'ha. Io posso solo dire che sono pronto a convocare tutti i ...del price cap sul gas 'sembra uno strumento disegnato precisamente per garantire che non venga... Guccini: «I miei genitori non mi hanno mai fatto complimenti. Sono insicuro, non ho autostima» - ilNapolista Mentre facevo Un medico in famiglia ero felice, non mi facevo paranoie. Quando finiva mi veniva il magone, quando si parlava della stagione successiva mi rasserenavo. All'epoca, non ho mai avuto ...La tensione delle prime partite colpisce anche le nazionali più scafate e i verdeoro sono capaci di tutto, anche di giocare contro se stessi. Intanto tra raconri e polemiche, inizia la last dance di C ...