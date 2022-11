Madelaine Petsch | prima star ambassador di Bamboo

(Di giovedì 24 novembre 2022)è la nuovadiUnderwear. Si tratta dellacelebrità che ricopre questo ruolo per l’azienda canadese. Sam Dameshek ha realizzato il servizio fotografico nel quale l’attrice statunitense ha debuttato, posando per la campagna promozionale della nuova collezione di intimo del marchio. La collaborazione traproseguirà anche durante il

CiakGeneration

Successivo News e anticipazioni Lili Reinhart ereplicano agli hater di Riverdale con un TikTok epico Stefano D Onofrio - 9 Novembre 2022 Riverdale 'Riverdale è ancora in onda Chi ...... Camila e le colleghe Lili Reinhart e, si sono travestite come le protagoniste di Hocus Pocus. I consigli di Lili Reinhart sulle nuove uscite al cinema e in streaming Lili Reinhart ... Lili Reinhart e Madelaine Petsch replicano agli hater con un TikTok L'attrice Madelaine Petsch ha debuttato come ambassador di Bamboo Underwear nella campagna di presentazione della nuova collezione di lingerie. Madelaine Petsch è la nuova ambassador di Bamboo Underwe ...Camila Mendes, la mora del trio di Riverdale, pare aver velatamente ufficializzato l’inizio di una nuova relazione su IG e i fan (forse) hanno capito chi è il fortunato!