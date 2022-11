“Ma stai scherzando?” Antonino non può credere alle sue orecchie | gelo dopo le parole di Oriana

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 24 novembre 2022) La frase choc dinon è passata inosservata e come sempre sui social si è scatenata la reazione ironica del pubblico. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo tra l’influencer e volto dei reality show spagnoli eSpinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez. Da quandoè entrata nella casaha iniziato a provare interesse per lei. I due concorrenti hanno iniziato a stuzzicarsi e la new entry della Casa edegli innocenti baci a stampo con l’ex compagno di Belen Rodriguez sono scattati il vero bacio e gli incontri intimi sotto le coperte. Ma la felicità è durata poco, perché poi tra i due è calato il. Leggi anche: “Oddio, tenetevi pronti”., la scoperta bomba: così il GF Vip ‘salta in ...