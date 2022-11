L'Uruguay si ferma al palo | la Corea convince ma Son delude | finisce 0-0

Ma la lista dei gioielli non siqui, perché passa anche da Cancelo, incompreso da Inter e ... Quattro anni fa invece i portoghesi uscirono negli ottavi contro l', guarda caso l'altra rivale ...A fine settembre la Nazionale ha giocato due amichevoli in Austria, controe Senegal . Dopo ... e questo impone una dissociazione inequivocabile edal mondo del calcio e dello sport'. ...Uruguay - Corea del Sud 0-0 highlights: le azioni principali della sfida della prima giornata del Gruppo H del Mondiale Qatar 2022.Due pali e poche altre occasioni hanno animato (non più di quel tanto) la prima sfida del Gruppo H a Qatar 2022.