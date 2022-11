Luca Argentero e Myriam Catania | ecco perché è finito il loro matrimonio

(Di giovedì 24 novembre 2022)sono stati sposati tra il 2009 e il 2016. Dopo la rottura i due sono rimasti in buoni rapporti e, ad oggi, lui è sposato con Cristina Marino, dalla quale ha avuto una figlia, in attesa del secondogenito che dovrebbe nascere tra pochi mesi. La, invece, fa coppia con Quentin Kammermann, dal quale ha avuto il figlio Jacques. Spesso si è parlato della fine deltra. Questa volta, però, a dire la sua è stata Simona Izzo, zia dall’ex gieffina. Intervistata dal settimanale Nuovo, l’attrice ha dichiarato: Lui ha recitato nella fiction Carabinieri accanto a mia nipote che, più esperta di lui, ha contribuito alla sua formazione artistica.le ha dimostrato la sua dedizione ...

Protagonisti indiscussi del reality thriller Celebrity Hunted - Caccia all'uomo (arrivato alla terza stagione),e Cristina Marino si sono rivelati per ciò che sono realmente nella vita ...ha avuto un serio problema di salute': Cristina Marino fa questa rivelazione sul marito,, in un'intervista a DiPiù Tv. I due sono finiti di nuovo sotto la luce dei riflettori per la partecipazione a 'Celebrity Hunted - Caccia all'uomo', uno show targato Amazon. Si tratta ...Luca Argentero è un attore molto amato dal pubblico. Tornerà presto con la terza stagione di Doc nelle tue mani. Ecco cosa ha detto l'attore torinese proprio riguardo la fiction.Coppie coniugate nella vita. Amici. Colleghi. Ecco i magnifici e famosissimi 9 in fuga per l’Italia, le prede di ...