Lombardia | da sabato vaccini antinfluenzali gratis per tutti

(Di giovedì 24 novembre 2022) Bergamo. “Da26 novembre Regioneoffrirà gratuitamente il vaccino antinfluenzale a tutta la popolazione lombarda, non solo quindi alle categorie target come bambini o over 60 o a rischio per patologia”. Lo annunciano il presidente della Regione, Attilio Fontana, e l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso. “Abbiamo preso questa decisione – spiega il presidente Fontana – in seguito all’ultimo bollettino dei medici sentinella InfluNet, che registra alla data del 13 novembre già 1 milione e 180 mila italiani colpiti dall’influenza, di cui quasi 390mila in una settimana. Una sindrome influenzale che si presenterebbe con sintomi respiratori di una certa gravità, soprattutto per anziani, fragili e bambini sotto i 5 anni”. L’assessore Bertolaso sottolinea che “la Circolare ministeriale prevedeva che, a fine campagna, ...

