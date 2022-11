LIVE Uruguay-Corea del Sud 0-0 | palo di Valverde | Son sfiora il gol da fuori

All'Education City Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali trae Corea del Sud: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Education City Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar trae Corea ...Alle ore 14 saranno in campoe Corea del Sud mentre alle 17 il Portogallo se la vedrà con il Ghana. Chiude il cerchio di questa giornata l'interessante Brasile - Serbia. Nel programma anche ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Tuttonapoli.net è sbarcato anche su Twitch aggiungendo ulteriore interazione alla propria offerta. Tuttonapoli.net è sbarcato anche su Twitch aggiungendo ulteriore interazione alla propria offerta. Su ...