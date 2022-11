LIVE Sonego-Tiafoe | Italia-USA Coppa Davis in DIRETTA | niente da perdere | crediamo nell’impresa!

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del primo singolare di-Stati Uniti, quarto di finale di2022. La giornata si aprirà con la sfida tra Lorenzoe Frances. C’è un solo precedente, peraltro fresco, tra i due giocatori, con l’americano impostosi al recente Masters 1000 di Parigi-Bercy con un doppio 6-4., ventisettenne torinese, è chiamato all’impresa e a non far rimpiangere Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Al piemontese non manca di certo il carattere. Servirà dunque testa e grinta, oltre ad una buona dose di tennis. Vincitore di tre titoli ATP in carriera, tra cui quello conquistato in questa stagione in quel di Metz, ...