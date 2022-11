LIVE Sonego-Tiafoe | Italia-USA Coppa Davis in DIRETTA | Lorenzo a caccia dell’impresa nel primo singolare

... quest'ultimo comunque presente in Andalusia - ha convocato Lorenzo Musetti (n.23 ATP), Lorenzo(n.45 ATP), Fabio Fognini (n.56 ATP) e Simone Bolelli (n.21 in doppio). Il "collega" ...Gli azzurri debuttano a Malaga nei quarti di Coppa Davis contro gli Usa. Apre il programma- Tiafoe, a seguire Musetti - Fritz e il doppio con la coppia Fognini - Bolelli. L'incontro è in diretta dalle 10 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog ...Sono Lorenzo Sonego e Frances Tiafoe ad aprire la sfida tra Italia e Stati Uniti valida per i quarti delle Davis Cup by Rakuten Finals, di scena ...La diretta testuale di Sonego-Tiafoe, primo singolare di Italia-Stati Uniti ai quarti di finale delle Finals di Coppa Davis 2022 a Malaga.