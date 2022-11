LIVE Sonego-Tiafoe | Italia-USA Coppa Davis in DIRETTA | cuore e coraggio per l’impresa! Si comincia alle 10 00

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SECONDO SINGOLARE DITRA-USA Buongiorno e benvenuti nellatestuale del primo singolare di-Stati Uniti, quarto di finale di2022. La giornata si aprirà con la sfida tra Lorenzoe Frances. C’è un solo precedente, peraltro fresco, tra i due giocatori, con l’americano impostosi al recente Masters 1000 di Parigi-Bercy con un doppio 6-4., ventisettenne torinese, è chiamato all’impresa e a non far rimpiangere Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Al piemontese non manca di certo il carattere. Servirà dunque testa ...

Il match tra Lorenzo e Frances Tiafoe sarà il primo singolare di Italia - Stati Uniti. A difendere i colori azzurri saranno in quattro, Lorenzo, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini. La sfida è in programma giovedì 24 novembre, dalle ore 10. Secondo un'indiscrezione lanciata da Unitennis e dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Sinner dovrà dare forfait anche per la Coppa Davis che si svolgerà a Malaga tra pochi giorni, con Lorenzo Sonego. Molto estroso, dal tennis esplosivo, paga spesso dei black - out in cui gli avversari possono incunearsi. Ultimamente ha trovato però quel pizzico di costanza di rendimento che gli ha concesso l'appro ...