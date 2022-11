LIVE Sonego-Tiafoe 6-3 6-6 | Italia-USA Coppa Davis in DIRETTA | secondo set deciso dal tiebreak

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELSINGOLARE DITRA-USA 3-3 Non passa il rovescio dial termine di uno scambio prolungato da fondo. 3-2. Controminibreak, che piazza un gran passante di dritto incrociato vincente. 3-1. Ben giocato il dritto lungolinea dello statunitense. 2-1. Minibreak per il numero 19 ATP, che approfitta della timida prima volèe dell’azzurro siglando il successivo passante. 1-1 Servizio vincente. 1-0. Dritto solido scagliato dall’americano. 6-6 Game. CHE PUNTOOO! Stavolta è l’azzurro a correre ...

Arrivata alle Finals di Malaga senza Matteo Berrettini e Jannik Sinner , stelle della squadra ferme per infortunio, la Nazionale azzurra schiererà Lorenzoe Lorenzo Musetti , mentre in doppio ...Lorenzo non si scompone e all'attacco conquista il game 11:31 -soffre gli scambi prolungati e concede una palla break nel sesto game ma la annulla con un ace a 209 Km/h 11:13 - Tiafoe riparte ...In campo gli azzurri contro gli Stati Uniti. Sonego sta giocando alla pari con Tiafoe, a seguire Musetti-Fritz ...L’Italia affronta gli Stati Uniti nei quarti di finale di Coppa Davis: in campo Lorenzo Sonego contro Frances Tiafoe. A seguire Lorenzo Musetti contro Taylor Fritz. In chiusura il doppio con Simone Bo ...