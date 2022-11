LIVE Sonego-Tiafoe 6-3 5-6 | Italia-USA Coppa Davis in DIRETTA | l’azzurro serve per rimanere nel set

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SECONDO SINGOLARE DITRA-USA AD-40 Servizio, dritto e volèe. Bene. 40-40 Servizio esterno e dritto in contropiede a segno per Lorenzo. 40-AD Set point. Gran punto dell’americano, che recupera tutto e chiude con un passante in corsa di rovescio sulla difficile volèe in allungo del. 40-40 Scambio ad alta intensità sulla diagonale del dritto che premia. AD-40 ACE! ACE numero 15 di. 40-40 Servizio vincente provvidenziale di Lorenzo. 30-40 Set point. Erroraccio di, che a campo aperto manda out un facilissimo schiaffo al ...

Arrivata alle Finals di Malaga senza Matteo Berrettini e Jannik Sinner, stelle della squadra ferme per infortunio, la Nazionale azzurra schiererà Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, mentre in doppio...