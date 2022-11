LIVE Sonego-Tiafoe 2-1 | Italia-USA Coppa Davis in DIRETTA | buon avvio del torinese

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SECONDO SINGOLARE DITRA-USA 2-2 Game. Cerca di difendersi come può il piemontese, ma l’ultimo rovescio è troppo debole. 40-15 ACE, il primo del suo match. 30-15 Ci prova con il dritto lungolinea Lorenzo, ma la palla termina di un pizzico lunga. 15-15 Risponde profondo ed entra subito col dritto. 15-0 Servizio vincente. 2-1 Game. Dritto lungolinea penetrante e profondo subito dopo il servizio. Bene Lorenzo. 40-30 Si riscatta immediatamente l’azzurro scagliando un potente dritto inside in vincente. 30-30 Dritto a campo aperto diche si infrange sul ...

Arrivata alle Finals di Malaga senza Matteo Berrettini e Jannik Sinner , stelle della squadra ferme per infortunio, la Nazionale azzurra schiererà Lorenzoe Lorenzo Musetti , mentre in doppio ...Sarà inoltre possibile vedere- Tiafoe tramite Sky Go , il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaformae on demand di Sky. Il pronostico ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA-USA DI COPPA DAVIS DALLE 10.00 I precedenti tra Italia e USA… Leggi ...Sono Lorenzo Sonego e Frances Tiafoe ad aprire la sfida tra Italia e Stati Uniti valida per i quarti delle Davis Cup by Rakuten Finals, di scena ...