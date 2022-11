(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.04 Si mette in testa l’austriaco Otmar Striedinger, che abbassa il crono di Baumann di 44 centesimi di secondo. 19.02 Il tedesco Romed Baumann chiude la suain 1’27”57. Valuteremo la bontà di questo crono con le prossime prove. 19.00 PARTITI! Con la partenza del tedesco Romed Baumann prende il via lacronometrata dellalibera di! 18.58 Ormai ci siamo, Baumann è al cancelletto di partenza. 18.55 Partirà col pettorale 68 l’azzurro Pietro Zazzi, apparso estremamente brillante nella primain cui ha fatto segnare il 14° tempo, grazie in particolare ad un quarto settore in cui è stato secondo solo all’austriaco Daniel Hemetsberger. 18.53 Partito in questo momento il primo ...

OA Sport

OA Sport vi propone la DIRETTAscritta della seconda prova cronometrata della discesa maschile di Lake Louise, in Canada . Vi aggiorneremo in tempo reale sui tempi dei grandi protagonisti della ...IN TV - La seconda prova della discesa di Lake Louise non avrà copertura televisiva, nè in streaming. OA Sport vi propone la DIRETTAscritta, per non perdere nemmeno un secondo dell'avvicinamento al weekend canadese. LIVE Sci alpino, Terza prova Discesa Lake Louise in DIRETTA: inizia la prova! CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA DI SCI ALPINO A LAKE LOUISE DALLE 20.30 (23 NOVEMBRE) 23.04 Grazie per la cortese attenzione, ci vediamo domani per la seco ...La settima collaborazione della maison italiana per l’e-tailer del lusso consiste in una capsule invernale. Estetica e ...