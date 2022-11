LIVE Portogallo-Ghana | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | tutto pronto allo stadio 974 | debutto per CR7!

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:55 E’ il momento degli inni nazionali, si partirà con quello portoghese. 16:53 Le formazioni stanno facendo il proprio ingresso in campo! 16:50 In precedenza si è svolta la prima partita del gruppo F: Uruguay-Corea del Sud è finita in parità (1-1). Vi ricordiamo che la formula del torneo prevede che a passare alla fase degli scontri diretti saranno solo le prime due classificate di ogni girone. 16:47 L’unico precedente tra queste due formazioni risale proprio al Mondiale 2014, in quell’occasione ilsuperò il2-1 nella fase a giorni. 16:44 Il match odierno si svolgerà974 di Doha (Qatar), il direttore di gara sarà Ismail Elfath, Kyle Atkins e Corey Parker saranno i due assistenti, mentre Stephanie ...

LE FORMAZIONI UFFICIALI: in arrivo. Ghana : in arrivo.Ora entrambe le formazioni attendono di conoscere l'esito di- Ghana, che si giocherà alle 17. FINISCE QUI: Uruguay - Corea del Sud 0 - 0.Allo Stadium 974 il Portogallo sfida il Ghana nella prima giornata del girone H. Santos punta su Cristiano Ronaldo dal 1', ai lati Bruno Fernandes e Joao Felix, con Leao in panchina. Dall'altra parte ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...