LIVE Portogallo-Ghana | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | ecco le formazioni ufficiali | Leao parte dalla panchina!

LE FORMAZIONI UFFICIALI: in arrivo. Ghana : in arrivo.Ora entrambe le formazioni attendono di conoscere l'esito di- Ghana, che si giocherà alle 17. FINISCE QUI: Uruguay - Corea del Sud 0 - 0.Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...