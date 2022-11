LIVE Portogallo-Ghana 3-2 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Bukari accorcia le distanze!

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90’+4? Fallo di Bruno Fernandes su, cartellino giallo per il giocatore portoghese. 90’+2? Saranno addirittura nove i minuti di recupero. 90? LITE IN CAMPO TRA I GIOCATORI! Cartellino giallo per Danilo Pereira e Inaki Williams. 89? GOOOOOOOOOOL! Joao Cancelo si lascia sorprendere e arriva il gol di, ille87? Triplo cambio per il: Bernando Silva, Joao Felix e Cristiano Ronaldo lasciano il campo a Joao Palinha, Joao Mario e Goncalo Ramos. 85? Joao Felix resta al suolo dopo un contatto con Salisu. 83? Fuorigioco di Ronaldo, che comunque non era riuscito a trovare la porta. 82? Sono bastati pochi minuti di confusione alper compromettere la ...

Allo Stadium 974, il match valido per la prima giornata dei Mondiali trae Ghana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadium 974 va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar trae ...30' Fatica a trovare spazi ilnella retroguardia ghanese. 27' Joao Felix riceve a centro area e cerca la porta ma calcia alto. 25' Altro lancio lungo per Bruno Fernandes che non riesce a ...Allo Stadium 974 il Portogallo sfida il Ghana nella prima giornata del girone H. In avvio subito una grande chance sprecata da Cristiano Ronaldo, poi ci prova senza successo Felix, ma la nazionale di ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ GHANA: Ati Zigi, Seidu, Djiku, Salisu, Amartey, Rahman, Partey, Abdul Samed, Kudus, Iñaki Williams, An ...