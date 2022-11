LIVE Portogallo-Ghana 0-0 | occasione Ronaldo

LE FORMAZIONI UFFICIALI: in arrivo. Ghana : in arrivo.Ora entrambe le formazioni attendono di conoscere l'esito di- Ghana, che si giocherà alle 17. FINISCE QUI: Uruguay - Corea del Sud 0 - 0.Allo Stadium 974 il Portogallo sfida il Ghana nella prima giornata del girone H. Santos punta su Cristiano Ronaldo dal 1', ai lati Bernardo Silva e Joao Felix, con Leao in panchina. Dall'altra parte ...Allo Stadium 974 il Portogallo sfida il Ghana nella prima giornata del girone H. Santos punta su Cristiano Ronaldo dal 1', ai lati Bruno Fernandes e Joao Felix, con Leao in panchina. Dall'altra parte ...