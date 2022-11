LIVE Portogallo-Ghana 0-0 | annullato un gol a Ronaldo | reggono le Black Stars

Allo Stadium 974, il match valido per la prima giornata dei Mondiali trae Ghana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadium 974 va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar trae ...LE FORMAZIONI UFFICIALI: in arrivo. Ghana : in arrivo.Allo Stadium 974 il Portogallo sfida il Ghana nella prima giornata del girone H. Santos punta su Cristiano Ronaldo dal 1', ai lati Bernardo Silva e Joao Felix, con Leao in panchina. Dall'altra parte A ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ GHANA: Ati Zigi, Seidu, Djiku, Salisu, Amartey, Rahman, Partey, Abdul Samed, Kudus, Iñaki Williams, An ...