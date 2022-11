LIVE Perugia-Modena 25-17 25-16 9-6 | Superlega volley in DIRETTA | dominio totale dei padroni di casa

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-13. Leon si riprende la scena. 13-13. Ace di Sanguinetti. 13-12. Difesa e contrattacco di. 13-11. Mani-out Herrera. 12-11. Invasione di Russo. 12-10. Herrera! Violento e in campo. 11-10. Si muove l’asta sull’attacco di Leon. 11-9. Non passa il servizio di Leon. 11-8. Sbaglia in battuta anche Krick. 10-8. Sbaglia Herrera in battuta. 10-7. Implacabile Semeniuk! 9-7. Attacca subito bene Krick. 9-6. Leon a muro! 8-6. Sbaglia la schiacciata Rinaldi. 7-6. Non va a buon fine l’attacco di Leon. 7-5. Errore in battuta per Sanguinetti. 6-5. Ancora attacco preciso di Lagumdzija. 6-4. Sbaglia il servizio N’Gapeth. 5-4. Buon attacco di Rinaldi. 5-3. Precisa la diagonale di Semeniuk. 4-3. Errore in battuta per Leon. 4-2. Muro!! 3-2. Lagumdzija attacca bene in ...