LIVE Perugia-Modena 25-17 25-16 15-13 | Superlega volley in DIRETTA | umbri in controllo anche nel terzo set

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-19. E’ sempre muro di Leon! 20-19. Semeniuk non sbaglia mai! 19-19. Attacco al centro vincente di N’Gapeth. 19-18. Contrattacco di Semeniuk! 18-18. Ace Bruno! 18-17. Sbaglia al servizio Leon. 18-16. Primo tempo Russo! 17-16 Sala trova la sporcatura del muro. 17-15 Errore in battuta per Rinaldi. 16-15 Mani-out di Rinaldi. 16-14. Sempre Leon a muro! Invalicabile! 15-14. Sbaglia Semeniuk in battuta. 15-13 Murooooo Leonnnnnnn!!!! 14-13. Leon si riprende la scena. 13-13. Ace di Sanguinetti. 13-12. Difesa e contrattacco di. 13-11. Mani-out Herrera. 12-11. Invasione di Russo. 12-10. Herrera! Violento e in campo. 11-10. Si muove l’asta sull’attacco di Leon. 11-9. Non passa il servizio di Leon. 11-8. Sbaglia in battutaKrick. 10-8. Sbaglia Herrera in battuta. 10-7. ...