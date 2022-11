LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce Istanbul | Eurolega basket in DIRETTA | serve una reazione d’orgoglio

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.18: Nei 22 precedenti, ilguida 14-8. Lo scorso anno una vittoria a testa, con l’che si impose nettamente in casa per 68-43. Era sicuramente un’altra, in un altro momento. L’attuale squadra è lontanissima da quella formazione. 20.14: Queste le parole di Ettore Messina “Quella con ilper noi non è una questione di, ma di cuore, impegno e rispetto verso gli altri e anche verso noi stessi, indipendentemente da quello che sarà il risultato finale. Ovviamente, sappiamo di affrontare una squadra che sta giocando molto bene e attraversa probabilmente il suo momento migliore”. 20.12: Ettore Messina ha parlato addirittura di dimissioni dopo la sconfitta contro l’Efes. E’ stata davvero una ...

Il match tra Fenerbahce e Milano si giocherà oggi alle ore 20:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport ... OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA scritta, per non perdersi ... La palla a due di Milano - Fenerbahce, match valevole per la decima giornata dell'Eurolega 2022 - 2023, è in programma alle ore 20.30. Seconda settimana di doppio confronto in EuroLeague della stagione (su sette in calendario), che l'Olimpia Milano gioca in casa affrontando le due formazioni turche.