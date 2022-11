LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce Istanbul 37-32 | Eurolega basket in DIRETTA | vantaggio milanese all’intervallo

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL SECONDO QUARTO! Rimpianti per, che si era trovata anche sul +16 prima di subire la rimonta nel finale del. I turchi sono arrivati sul -5 con cui si va alla pausa lunga. 8 punti di Mitrou-Long da una parte e 8 di Wilbekin dall’altra. 37-32 Clamorosa tripla da 10 metri di Wilbekin. 37-29 Voigtmann segna due punti importanti per. 35-29è in rottura. Wilbekin ruba palla e segna due punti facili. 35-27 Tripla anche di Calathes. Controparziale di 8-0 del. 35-24 Tripla frontale di Birsen. Messina chiama subito timeout. Tre minuti e mezzo. 35-21 Booker ferma il parzialeMomento di stop della partita per una violentissima ...

Il match tra Fenerbahce eMilano si giocherà oggi alle ore 20:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport ... OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTAscritta, per non perdersi ...La palla a due diMilano - Fenerbahce, match valevole per la decima giornata dell'Eurolega 2022 - 2023 , è in programma alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTAdi OA Sport!Seconda settimana di doppio confronto in EuroLeague della stagione (su sette in calendario), che l'Olimpia Milano gioca in casa affrontando le due formazioni turche. dopo la pesante ...Seconda settimana di doppio confronto in EuroLeague della stagione (su sette in calendario), che l'Olimpia Milano gioca in casa affrontando le due formazioni turche. dopo la pesante ...