LIVE Musetti-Fritz | Italia-USA 1-0 Coppa Davis in DIRETTA | il toscano per cercare di portare gli azzurri in semifinale!

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PRIMO SINGOLARE DI-USA DIDALLE 10.00 I precedenti trae USA Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match tra Lorenzoe Taylor, seconda partita della serie trae Stati Uniti, quarti di finale di. Lorenzoviene da un ottimo finale di stagione: il quarto di finale a Bercy, la vittoria a Napoli, le semifinali a Firenze e a Sofia e i progressi messi in evidenza indoor. L’azzurro si presenta a Malaga da numero uno d’in virtù delle assenze di Sinner e ...

Arrivata alle Finals di Malaga senza Matteo Berrettini e Jannik Sinner , stelle della squadra ferme per infortunio, la Nazionale azzurra schiererà Lorenzo Sonego e Lorenzo, mentre in doppio ...In campo gli azzurri contro gli Stati Uniti. Sonego sta giocando alla pari con Tiafoe, a seguire- Fritz 12:00 " Sonego si salva col servizio, 40 - 40 11:59 - Un errore di dritto a 'porta vuota' di Sonego manda a set point Tiafoe 11:47 - Game Tiafoe, 5 - 4 USA; l'americano si salva da 0 - ...In campo gli azzurri contro gli Stati Uniti. Sonego sta giocando alla pari con Tiafoe, a seguire Musetti-Fritz ...L’Italia affronta gli Stati Uniti nei quarti di finale di Coppa Davis: in campo Lorenzo Sonego contro Frances Tiafoe. A seguire Lorenzo Musetti contro Taylor Fritz. In chiusura il doppio con Simone Bo ...